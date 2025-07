Openda per un’Inter camaleontica: può garantire tre moduli – CdS

Si insiste con il nome di Lois Openda del Lipsia. Il centravanti belga piace a Chivu e alla dirigenza nerazzurra anche perché potrebbe consentire alla squadra diverse variazioni tattiche e di modulo. Ecco come ne parla il Corriere dello Sport.

PIANO – C’è Openda per l’attacco dell’Inter. Il piano del club è quello di inserire al parco attaccanti un giocatore rapido e veloce, bravo nell’uno contro uno e capace di creare superiorità. L’attaccante belga del Lipsia, perlopiù una seconda punta, ha queste caratteristiche. Per arrivare al giocatore, però, l’Inter prima dovrà cedere Mehdi Taremi (vedi le ultime) e poi sperare che la società tedesca abbassi la valutazione fino ai 30-35 milioni di euro. Openda piace alla dirigenza nerazzurra e a Cristian Chivu anche perché potrebbe garantire alla squadra diverse variazioni tattiche e di modulo. Insomma, ci sarebbe un’Inter molto più camaleontica.

Con Openda tanti moduli offensivi per l’Inter

VARIETÀ DI MODULI – Openda agisce principalmente da seconda punta. Ad esempio al Lipsia gioca in coppia con Benjamin Sesko ma è in grado di partire pure da una posizione più laterale, ad esempio dalla sinistra, come appunto faceva ugualmente al Lipsia, dove giocava anche in un 4-2-3-1 con Xavi Simons sulla trequarti, lui a sinistra, Nusa a destra e appunto Sesko terminale offensivo. All’Inter, Openda, appunto garantirebbe tre moduli. Considerando il 3-5-2, potrebbe giocare in coppia con Lautaro Martinez. In un ipotetico 3-4-2-1, quindi con due trequartisti, il belga potrebbe appunto agire sulla trequarti insieme a Davide Frattesi oppure a Luis Henrique. Mentre non è da escludere neanche il 3-4-3, con un tridente molto suggestivo formato da Openda, Thuram a destra e Lautaro Martinez al centro.

