Open VAR sul mani di Dumfries in Napoli-Inter: l’audio spiega tutto

Open VAR sul mani di Dumfries in Napoli-Inter. Ecco l’audio del VAR svelato che spiega bene la non punibilità dell’olandese.

AUDIO VAR – A Open VAR è stato mandato l’audio del VAR in merito all’intervento di Denzel Dumfries con il braccio durante Napoli-Inter. Intervento ovviamente non punibile con il calcio di rigore. Questa la spiegazione del VAR per la partita di ieri: «Un’altra immagine più nitida, per capire se il braccio sta in sagoma. Fermo così e gira. Check completato». Non è pervenuto invece l’audio relativo al fallo subito dall’olandese qualche minuto prima del gol su punizione di Federico Dimarco. In quel caso Scott McTominay aveva spinto in maniera volontaria e punibile il difensore nerazzurro.

Open VAR sul braccio di Dumfries in Napoli-Inter: niente punibilità

TONOLINI – Allo stesso tempo, in collegamento su DAZN Massimo Tonolini, rappresentante dell’AIA da Lissone, ha commentato in questo modo la scelta di VAR e arbitro: «Corretta lettura di Doveri e poi suffragata dal Var, ha il braccio nella sagoma e non crea volume. Quindi intervento non punibile. Abbiamo avuto un episodio molto simile in Juventus-Empoli con Teun Koopmeiners, che era però frontale. Non c’è nessun extra movimento del braccio a cercare il pallone. Sono casistiche tipiche di non punibilità».