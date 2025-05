Open VAR, l’audio del rigore di Inter-Lazio e la frase di Barella!

Open VAR svela l’audio del rigore di Inter-Lazio, assegnato alla formazione biancoceleste per mani di Bisseck. Si sente anche una frase significativa di Nicolò Barella.

L’AUDIO DEL RIGORE – In una puntata speciale di Open VAR su DAZN, si ripercorre tutta la dinamica relativa al calcio di rigore fischiato a favore della Lazio nella partita contro l’Inter di domenica sera, per fallo di mani di Yann Aurel Bisseck. Di seguito, le battute di VAR e AVAR, rispettivamente Di Paolo e Guida, quelle dell’arbitro in campo Daniele Chiffi e in mezzo anche Nicolò Barella, capitano domenica dell’Inter a chiedere spiegazioni dopo il check. Ecco cosa l’audio ufficiale di Inter-Lazio:

VAR: «Fammela rivedere in dinamica. Devo vedere l’APP. Ferma il gioco, ferma il gioco. Allora dammi la ULTRA e poi quella da dietro. Perché fa un movimento. Allora, Dani (Chiffi, ndr) ti consiglio un OFR per valutare un possibile calcio di rigore».

CHIFFI: «Ragazzi, lo stanno guardando. Fa il movimento?».

VAR: «Sì, fa un movimento. Però vienilo a valutare».

CHIFFI: «Finché non escono non vado (si riferisce ai due allenatori espulsi, ndr)».

VAR: «Guarda ti faccio vedere la dinamica, ho anche un’altra camera. Va bene è andato via».

CHIFFI DOPO LA REVISIONE: «Non è giallo, è cambiata la regola».

BARELLA: «Mi sto giocando la vita».

CHIFFI: «Anche noi. Fermati, è così, lo apre e lo lascia. Fa il movimento».