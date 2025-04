Open Var, AIA ci siete? Ma l’audio di Inter-Roma su N’Dicka-Bisseck?

Tutto sparito, insabbiato: oggi a Open Var, format di DAZN promosso dall’AIA, non è passato l’audio di Inter-Roma sul contatto da rigore di N’Dicka su Bisseck.

TUTTO TACE – Ma si dai, chi se ne frega dell’Inter che sta lottando e duellando con il Napoli per lo scudetto?! Incredibile quanto successo nell’ultima puntata di Open VAR, andata in diretta su DAZN. Durante il mini format, con ospite in collegamento da Lissone Mauro Tonolini (dirigente dell’AIA), non si è minimamente parlato del fallo da rigore di Evan N’Dicka su Yann Aurel Bisseck in Inter-Roma. Nessun audio, probabilmente è sparito! Oppure non è stata trovata nessuna giustificazione/spiegazione per dire che l’arbitro, il signor Micheal Fabbri, aveva fatto bene? Fatto sta, che tutto tace. E in giro si parla sempre della fantomatica Marotta League, che dovrebbe favorire l’Inter. A quanto pare, oggi, l’AIA non ha voluto registrare nulla: da capire se domani qualcuno parlerà o meno.

L’audio di Inter-Roma è scomparso? Open VAR e AIA muti sull’episodio N’Dicka-Bisseck

E SIAMO A DUE – E intanto, siamo a due errori arbitrali consecutivi a sfavore dell’Inter. Se a Bologna è stata una rimessa laterale operata 15 metri più in là, oggi si parla di un errore ancor più gravo e determinante: un calcio di rigore al minuto 90. Una domenica fa né l’arbitro né addirittura il quarto uomo (che di mestiere dovrebbe guardare anche quello) non hanno visto nulla permettendo a Miranda di battere la rimessa da una posizione completamente sbagliata. Il risultato: rimessa, spizzata e gol di Riccardo Orsolini. Ma oggi la frittata è stata più grande perché la sconfitta dell’Inter ha permesso al Napoli di portarsi a più tre in classifica, a quattro giornate dalla fine. Magari con quel rigore oggi si parlerebbe di un’Inter a meno due (chissà…). Ma indipendentemente da ciò, quanto successo oggi a Open VAR lascia veramente tanti dubbi. L’AIA risponda al più presto!