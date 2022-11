Onana: «Sto bene, auguro tanta fortuna al Camerun! Il gioco con i piedi…»

Onana ha lasciato il Qatar dopo lo scoppio della lite con il CT del Camerun Rigobert Song. Nessuna soluzione, come si legge anche dal suo comunicato (vedi articolo). Il portiere dell’Inter è stato intercettato poi in aeroporto

BUONA FORTUNA − Onana ha lasciato il Qatar e in aeroporto è stato intercettato dai microfoni del portale Relevo. Le sue parole: «Sto bene. Che sia giusto o meno non ha più importanza. La cosa più importante è che il Paese vinca sempre e gli auguro tanta fortuna. Ora non mi resta che sostenere la squadra e augurarle buona fortuna. Il gioco con i piedi? No, non c’è nulla».