Onana sarà il prossimo portiere dell’Inter. Cresce nell’accademia di Eto’o

André Onana sarà destinato a diventare il nuovo portiere dell’Inter per la prossima stagione. Come riporta anche Sandro Sabatini su Sport Mediaset, il numero uno nasce nell’accademia dell’ex leggenda nerazzurra, Eto’o

EREDE − L’Inter ha trovato l’erede di Samir Handanovic. Si tratta di André Onana, portiere camerunese dell’Ajax. Il giocatore ha un passato all’interno dell’accademia dell’ex leggenda nerazzurra Samuel Eto’o. Sabatini, dagli studi di Sport Mediaset, fa il punto sulla situazione: «Una notizia che era trapelata in estate e rimbombata negli ultimi giorni. L’Inter ha in pugno André Onana. Il portiere nasce nella Samuel Eto’o Academy, poi passa al Barcellona prima di arrivare definitivamente all’Ajax. Al momento non sta giocando per un caso di diuretico ma sarà lui il prossimo portiere dei nerazzurri».