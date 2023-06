Onana saluta, ma l’Inter ha già il sostituto! Le cifre in ballo − CdS

André Onana è pronto a salutare l’Inter. Il portiere camerunese viaggia spedito verso il Manchester United del suo ex tecnico ten Hag. Ma il club nerazzurro ha già messo in cassaforte il sostituto

Esce Onana ed entra Guglielmo Vicario. L’Inter, dopo un anno, è pronta nuovamente a cambiare il suo portiere. Il camerunese viaggia spedito verso la Premier League. Il Manchester United, infatti, è in vantaggio sul Chelsea. Ai Red Devils ritroverà il suo ex allenatore ai tempi dell’Ajax, Erik Ten Hag, con cui nel 2019 aveva sfiorato anche una finale di Champions League. Andrà via dall’Inter per una cifra superiore ai 50 milioni di euro, i nerazzurri sperano di arrivare a 60. Cifra che sarà interamente registrata come plusvalenza. Da un Onana che esce, c’è un Vicario che entra. L’Inter ha individuato l’erede di André. Si tratta appunto dell’attuale estremo difensore dell’Empoli. Con l’Empoli si chiuderà per circa 25 milioni complessivi. Le parole a Lady Radio del presidente dei toscani, Fabrizio Corsi, hanno praticamente rivelato le mosse nerazzurre (vedi articolo). Vicario è in netto vantaggio su Carnesecchi e Mamardashvili. Inoltre, la chiacchierata dello scorso 23 aprile, durante Empoli-Inter, con Alessandro Baccin non era passata inosservata.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno