Onana: «Manchester City? Paura solo di Dio e non sarà in campo!»

Onana gasa come pochi. Prima di Manchester City-Inter, il portiere camerunese ha parlato della squadra inglese esprimendosi senza paura e timori. Cita Dio

PAURA SOLO DI DIO − Onana mai banale: «Probabilmente sono la migliore squadra del mondo, ma devono dimostrarlo in campo domani. Sono calmo. Non ho alcuna pressione, non abbiamo alcuna pressione. Sappiamo che non sarà facile ma noi ci saremo. Loro hanno più pressione di noi, io sono tranquillo. È il calcio. In questa vita ho paura solo di Dio e non lo vedo in campo. Gli uomini sono solo uomini. Sappiamo in che modo tireranno i rigori? Non posso dirlo. Ma mi sento molto bene ad affrontarli. Ma non ho paura di affrontare nessuno. Siamo tutti grandi giocatori e sappiamo come giocare le finali. Sarà dura per noi ma anche per loro». Le sue parole a Manchester Evening News.