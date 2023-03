Onana, il futuro all’Inter è in bilico o no?

Onana in questa prima stagione italiana sta convincendo tanti. Tanti ma non troppi o comunque non tutti. Il numero 24 dell’Inter piace soprattutto all’estero, come dimostrato dalle ultime notizie di calciomecato che lo vedono protagonista

RIFLETTORI SU ONANA – Tra i pali l’Inter sembra aver trovato una certezza per il futuro. Arrivato a parametro zero, André Onana è stato protagonista di diverse partite di alto livello nel corso di questa stagione. Come ben sanno anche gli appassionati di scommesse calcio online. E proprio per questa ragione sembra che le attenzioni e i radar di alcune big si siano attivati.

Onana uno dei migliori in Serie A?

LA TOP-5 DI BORDON – In casa Inter si è ragionato tantissimo sul portiere in grado di raccogliere l’eredità di Samir Handanovic. La scelta è ricaduta su Onana. E in questa stagione effettivamente in più di un’occasione il numero 24 interista ha dato ampie garanzie e risposte positive. Non tutti, però, lo inseriscono tra gli estremi difensori più forti in tutta la Serie A. Infatti, tra i migliori portieri secondo Ivano Bordon, ex numero uno interista, Onana non c’è nemmeno di striscio. L’ex estremo difensore dell’Inter, nel corso della sua intervista con Fulvio Collovati, ha ben altre preferenze per quanto riguarda la sua Top-5 del massimo campionato italiano. Al primo posto, ad esempio, Bordon ha messo il rivale numero uno di Onana, ovvero Mike Maignan. L’estremo difensore del Milan, stando alle dichiarazioni di Bordon, si è reso protagonista di una crescita impressionante, diventando fondamentale nei meccanismi del Milan. E già durante la scorsa stagione. La Top-5 prosegue poi con tre italiani di fila. Si tratta di Alex Meret, che finalmente sta trovando lo spazio che merita con la maglia del Napoli. Poi di Marco Carnesecchi, protagonista di un’ottima stagione in forza alla Cremonese. Senza dimenticare anche Guglielmo Vicario dell’Empoli, che ha già dimostrato da diverso tempo di avere delle qualità non indifferenti. Ultimo posto nella Top-5 per l’ex portiere dell’Udinese Juan Musso, ora in forza all’Atalanta.

Non solo Bordon su Onana: classifica, dati e mercato

LA TOP-10 DI FFT – C’è anche chi non la pensa com Bordon. Ad esempio, stando alla classifica che è stata invece stilata dalla rivista FourFourTwo, ecco che il portiere dell’Inter Onana viene considerato probabilmente come il miglior portiere di tutta la Serie A. Non solo, dal momento che Onana è stato inserito pure nella Top-10 dei portieri a livello mondiale. Più precisamente, è stato collocato al nono posto in questa particolare classifica. Appena alle spalle di un’altra vecchia conoscenza del calcio meneghino, ovvero quel Gianluigi Donnarumma che da qualche anno è in forza al Paris Saint-Germain. Secondo FourFourTwo, Onana ha dimostrato tutto il suo valore nel calcio italiano. E ne viene apprezzato anche il percorso per prendersi la titolarità a discapito di Handanovic, di cui era inizialmente la riserva. Ebbene, Onana è stato protagonista anche in ambito europeo, dal momento che ha conservato inviolata la porta dei nerazzurri in ben cinque occasioni su sette partite di Champions League. Non è finita qui, dato che la rivista FourFourTwo snocciola altri dati e altre statistiche decisamente interessanti. Ad esempio, in questo preciso momento, Onana si può collocare al secondo posto in una classifica molto particolare. Stiamo parlando della graduatoria legata agli expected goals, ovvero a una statistica che misura la probabilità che un tiro si tramuti in gol. Un altro dato che evidenzia quanto sia stato affidabile in questa stagione Onana.

Il Chelsea continua a guardare a Onana

OCCHIO AL CHELSEA – Non è la prima voce che parla di un interessamento del Chelsea per il portiere dell’Inter Onana. La formazione inglese starebbe seriamente pensando di confezionare una di quelle offerte che la dirigenza dei nerazzurri potrebbe non poter proprio rifiutare. Le indiscrezioni in questo momento si stanno moltiplicando. E parlano di un’offerta che è arrivo da Londra di circa 40 milioni di euro, a cui si deve aggiungere il cartellino di Edouard Mendy, attuale portiere del Chelsea di origini senegalesi.