Onana: «Handanovic a 38 anni fa ancora ottime cose! All’Inter sto bene…»

Onana si è concesso ai microfoni di Rinat, azienda che si occupa di produzione di guanti da portiere. Il portiere dell’Inter ha parlato al canale Youtube anche di Handanovic e del suo approdo all’Inter

MONDIALE − Onana non ha dubbi sulle emozioni legate a Qatar 2020: «Sono molto emozionato, è un sogno per me. Ho lavorato tanto per arrivare ai Mondiali. Noi non andremo lì per fare shopping, andremo li per difendere, attaccare, combattere. Se non andremo a vincere, noi però ci batteremo fino all’ultimo».

DEBUTTO − Poi Onana parla del suo esordio con i lancieri: «Arrivai all’Ajax nel 2015 e la stagione seguente presi il posto del portiere titolare. Sono contento di aver debuttato giovane. In Italia a 26 anni ancora sei considerato un bambino. Già all’età di 19 anni ho iniziato a giocare con regolarità nell’Ajax ed è stato molto importante per me. Ho passati degli anni fantastici, noi abbiamo fatto la storia e sono rimasto soddisfatto per tutto che ho fatto in Olanda».

ALL’INTER − Il rapporto con Handanovic e il suo adattamento in Italia, così Onana: «Handanovic? Io sono contento di stare qui a Milano. Samir è un grandissimo portiere e a 38 anni sta facendo ancora ottime cose. Io mi sento bene. Penso che tutti vogliano giocare, all’inizio non lo facevo ed è stato un po’ complicato. Ma la città è il top. Io non credo di essere qui per parlare di Milano perché la città la conoscono tutti. Io mi sono adattato bene perché ho anche vissuto in Spagna, a Barcellona, che è molto simile a Milano. Qua mi sento a casa. Va tutto bene, l’unica differenza è la lingua. Sto bene anche con i tifosi, i giocatori, l’allenatore».