Onana: «Cercate soluzioni ma senza volontà altrui. Camerun, un privilegio»

Onana riprende a parlare a poco più di ventiquattro ore dalla clamorosa esclusione dal Camerun. Il portiere dell’Inter, dopo gli annunci di stamattina (vedi articolo), conferma come abbia provato a trovare una soluzione.

L’ANNUNCIO – Questo il comunicato di André Onana: “Voglio esprimere il mio affetto per il mio Paese e per la Nazionale. Ieri non mi è stato permesso di essere in campo per aiutare il Camerun, come faccio sempre, a raggiungere gli obiettivi di squadra. Mi sono sempre comportato in modo da condurre la squadra al successo.

Ho messo tutto il mio impegno e le mie energie per trovare soluzioni a una situazione che spesso un calciatore vive, ma non c’è stata la stessa volontà dall’altra parte. Alcuni momenti sono difficili da assimilare. Tuttavia, rispetto e sostengo sempre le decisioni delle persone incaricare di perseguire il successo del nostro team e del nostro Paese.

Estendo tutte le mie forze ai miei compagni di squadra, perché abbiamo dimostrato di essere in grado di andare molto lontano in questa competizione.

I valori che promuovo come persona e come giocatore osno quelli che mi identificano e che la mia famiglia mi ha trasmesso fin dall’infanzia. Rappresentare il Camerun è sempre stato un privilegio. La Nazione prima e per sempre”.

Fonte: account Twitter ufficiale André Onana