Olic provoca l’Inter: «Brozovic? Non deve farsi persuadere da Inzaghi!»

Brozovic si è infortunato con la Croazia e ora l’Inter dovrà fare a meno di lui per diverse settimane (vedi articolo). Olic, assistente del Commissario Tecnico croato Zlatko Dalic, invita il centrocampista a non farsi prendere dalla fretta e non farsi persuadere da Inzaghi. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sportske Novosti

PRESSIONI – Marcelo Brozovic si è infortunato del match di Nations League tra Austria e Croazia e ora l’Inter dovrà fare a meno di lui per almeno tre/quattro settimane. Nonostante il danno subito dal club nerazzurro, Ivica Olic mette pressioni al centrocampista e a Simone Inzaghi: «Ho ricevuto informazioni che starà bene in poche settimane. In tre o quattro settimane potrebbe essere in piena forma. Con un infortunio del genere, la cosa più importante, ora parlo più per esperienza che dal punto di vista medico, perché ho avuto molte difficoltà con i muscoli, è tornare quando è in forma ottimale. Non deve lasciarsi trascinare da una partita o dalla persuasione dell’allenatore in modo che l’infortunio si ripeta. Così sarà pronto per tutte le partite in Qatar. Brozovic è il nostro play e sarebbe un peccato perdere un giocatore del genere a causa di un infortunio così lieve, se dovesse succedere di nuovo».

PROFESSIONISTA – Olic loda poi la grande professionalità di Brozovic: «Mi tolgo il cappello per Brozovic che ora è infortunato ma a giugno ha giocato tutte e quattro le partite per 90 minuti ciascuna dopo una lunga stagione al club. Ha mostrato carattere, sacrificio per la squadra e questo è il vantaggio più grande».