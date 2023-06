Olanda-Italia, Dimarco super. Acerbi leader difensivo: le pagelle – CdS

L’Italia si è aggiudicata il terzo posto in Nations League battendo l’Olanda per 2-3. Dimarco protagonista assoluto della gara. Ottima prova anche per Acerbi. Le pagelle nell’edizione odierna del Corriere dello Sport

PAGELLE – Olanda-Italia è terminata con il punteggio di 2-3 con gli azzurri di Mancini che hanno conquistato il terzo posto in Nations League. Protagonista della gara è certamente Federico Dimarco: il laterale dell’Inter segna, entra nell’azione dello 0-2 di Frattesi e serve l’assist a Chiesa per l’1-3. Una gara totale che, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, merita l’8 in pagella ed in titolo di migliore in campo. Ottima prova anche per Acerbi: leader difensivo, riesce a mettere una pezza a due situazioni potenzialmente pericolose, voto 7. Sufficiente anche la prova di Dumfries: nonostante due ‘clienti’ difficili come Dimarco e Raspadori disputa una buona gara.

Fonte: Corriere dello Sport – F.P