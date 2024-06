Olanda-Francia, le formazioni ufficiali: tre su quattro dell’Inter dal 1′!

Alle ore 21 scende in campo la terza gara di giornata degli Europei: Olanda-Francia è la gara in programma alla Red Bull Arena di Lipsia. In campo tre dei quattro giocatori dell’Inter impegnati.

GRUPPO D – Olanda-Francia chiude la seconda giornata del Gruppo D degli Europei, dopo la vittoria di oggi pomeriggio dell’Austria di Marko Arnautovic sulla Polonia di Piotr Zielinski. Tanta Inter anche questa sera, con tre giocatori nerazzurri su quattro in campo sin dall’inizio, ovvero Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Niente faccia a faccia, almeno dall’inizio, invece per Benjamin Pavard, che siederà in panchina per la seconda volta consecutiva dopo l’esordio con l’Austria. Sia per gli Orange che per i vicecampioni del mondo è una partita molto importante, poiché in caso di vittoria di una o dell’altra nazionale arriverebbe la qualificazione con un turno di anticipo agli ottavi di finale.

Olanda-Francia, le formazioni ufficiali: quanta Inter in campo!