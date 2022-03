Oaktree: «Proprietari Inter? Non il nostro piano. Società al top»

Alejandro Cano, Managing Director per Oaktree Global Opportunities, ha parlato ai microfoni di Calcio e Finanza durante un evento organizzato dal Financial Times. Fulcro della conversazione il futuro del fondo americano nell’Inter.

PIANI DIFFERENTI – Alla domanda se Oaktree abbia nei piani di diventare in futuro proprietaria dell’Inter, Alejandro Cano ha risposto così: «Non è il nostro piano, vogliamo lavorare come ottimi partner e offrire supporto: Poi certo, chi lo sa? Abbiamo cercato situazioni in cui possiamo dare valore e soluzioni. L’Inter è una società top per seguaci nel mondo, era l’opportunità per avere un ruolo e supportare un club e lo abbiamo fatto».

STADIO NECESSARIO – Cano ha poi fatto il punto sulla questione Stadio: «Penso che il calcio debba adattarsi anche dando un’esperienza molto positiva dentro lo stadio. È qualcosa che ha un valore per un team come l’Inter, un club che merita uno stadio del 21esimo secolo. Il mondo sta cambiando e il calcio non può perdere questo treno».

Fonte – Calcio e Finanza