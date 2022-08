Oaktree-Inter, si ridiscute il prestito! Per Suning situazione complessa – TS

Il futuro dell’Inter è legato ad OakTree. Il fondo americano, non è interessato a ricevere in pegno le quote societarie. Secondo Tuttosport, infatti, presto potrebbe essere ridiscusso il bond

ANALISI – L’Inter è legata a doppio filo ad OakTree, fondo americano che, negli scorsi mesi, ha finanziato Suning con un pesante bond dall’alto tasso di interesse (12%). Secondo il quotidiano appare difficile però che Suning riesca a rifinanziare il prestito e, con OakTree che non ha intenzione di subentrare come proprietario del club nerazzurro, si ipotizza una possibile ridiscussione del bond, attualmente in scadenza a maggio del 2024. A pesare, inoltre, la situazione complessa di Suning con alcune banche creditrici che si sono rivolti a studi legali di Milano per recuperare parte dell’ingente prestito fatto al colosso di Nanchino. A differenza di quanto scritto sulle colonne del Corriere dello Sport, dal quotidiano torinese viene esclusa, al momento, la cessione della società.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi