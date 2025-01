Oaktree, Inter rivoluzionata! Stadio e le due deleghe a Marotta – TS

Oaktree ha sancito definitivamente la rivoluzione societaria in casa Inter. Con Alessandro Antonello se ne va l’ultimo della “vecchia guardia”. Il tema stadio rimane cardine per la proprietà, mentre al presidente Beppe Marotta su deleghe non banali.

RIDISEGNATA – In poco meno di otto mesi, il fondo americano Oaktree ha compiuto la sua rivoluzione in casa Inter, riordinando per intero o quasi l’assetto societario di Viale della Liberazione. Alessandro Antonello dal primo di febbraio sarà un nuovo dirigente della Roma, dopo nove anni di onorato servizio all’Inter come Ceo Corporate. Ora si occuperà delle stesse mansioni nel club giallorosso. Oaktree, salutando Antonello, dunque ha ridisegnato la società interista. Infatti, l’addio di Antonello si aggiunge a quello di Danovaro (responsabile del marketing), Pedinotti (capo della comunicazione) e Sacchi (capo del personale). Tre pedine rimpiazzate con due nuove figure: Giorgio Ricci (nominato Chief Revenue Officer) e Massimiliano Catanese (con il ruolo di Chief of Staff). Resta da capire chi prenderà il posto di Antonello.

Oaktree decisivo sul tema stadio: poi a Marotta due deleghe non banali per la crescita dell’Inter

FATTI – Il tema stadio rimane quello principe per il fondo Oaktree. Come sottolinea Tuttosport, il fondo californiano ha dato l’impulso decisivo per sbloccare l’impasse con il Comune di Milano e contemporaneamente con il Milan che ha cambiato radicalmente gli orizzonti sul tema. Ora si sono allineati tutti gli elementi per fare, entro fine marzo, un’offerta vincolante sull’area (valutata 197 milioni dall’Agenzia delle Entrate). A Beppe Marotta, nominato presidente lo scorso 4 giugno, sono state assegnate due deleghe: quella legata al mercato, che dovrà ovviamente percorrere l’ormai arcinota via della sostenibilità, e quella della creazione della seconda squadra. A tal proposito, in primavera, il club presenterà alla Federcalcio la pratica per l’Inter Under 23 per ottenere il placet definitivo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino