Oaktree già vende l’Inter? Banche al lavoro e clausola Suning – TS

Oaktree, fondo americano che ha rilevato l’Inter da Suning lo scorso 22 maggio, potrebbe già prendere in considerazione la decisione di vendere il club, se ci fossero acquirenti.

LA SITUAZIONE – Lo scorso 22 maggio, il fondo californiano Oaktree ha escusso in pegno l’Inter da Suning, diventando ufficialmente il nuovo proprietario del club. Durante questi mesi, gli americani hanno già promosso tutta una serie di cambiamenti sia dirigenziali che al livello tecnico. Il 4 giugno è arrivata la nomina di Beppe Marotta a presidente del club, nonché l’ingresso nel nuovo organigramma societario di nuove figure: da Katherine Ralph ad Alejandro Cano, passando per Renato Meduri. Pochi giorni fa, invece, è uscito dal club Luca Danovaro e al suo posto è entrato come nuovo Chief Revenue Officer l’ex Juventus Giorgio Ricci. Ma adesso il fondo Oaktree potrebbe anche cedere l’Inter in caso di richiesta importanti.

Oaktree e la doppia opzione sull’Inter: Suning osserva

OPZIONE E CLAUSOLA – Alcune banche d’affari, tra queste Goldman Sachs, infatti, si sono messe già al lavoro. La notizia, riportata prima dal Sole 24 Ore, si fonda peraltro su un doppio bivio, che al momento tallona il fondo proprietario del club. Ossia vendere in tempi brevi oppure mantenere l’orizzonte temporale di 3-5 anni, come già ipotizzato all’acquisto lo scorso maggio. Se dovesse essere avvalorata la prima opzione, ossia la vendita celere, entrerebbe in scena anche Suning. L’ex proprietà dell’Inter, infatti, si era cautelato con una sorta di clausola in base a cui, di cessione entro i 18 mesi dal passaggio di proprietà, andrebbe comunque alla stessa Suning una percentuale ricavata tra il prezzo di vendita e il valore del club stabilito da una perizia.

Fonte: Tuttosport – S.P.