Oaktree, aiuto all’Inter da… 50 milioni! La mossa di ieri per il domani − TS

Oaktree già prima di prendere l’Inter ufficialmente aiutava il club. E non solo per il prestito offertogli a Zhang, da cui poi ha escusso in pegno il club.

AIUTO – La mossa di ieri utile per il domani. Il fondo Oaktree, che dal 22 maggio ha preso ufficialmente l’Inter, lavorava già a stretto contatto con il club da diversi anni. In particolare dal 2021, ovvero dal momento in cui Zhang decise di affidarsi proprio al fondo per rilevare un prestito da 275 milioni. La storia è ovviamente ormai nota. Lo scorso 22 maggio, Zhang, non riuscendo a ripagare quel debito, ha perso il club a discapito proprio di Oaktree. La nuova Inter americana è diventata ufficiale il 4 giugno con la nomina del nuovo CdA, che ha eletto Beppe Marotta a nuovo presidente. Ma Oaktree ha aiutato l’Inter non solo per il prestito del 2021, ma anche investendo nel 2022 50 milioni di euro nel bond da 415 milioni emesso da Inter Media and Communication.

Oaktree e il bond sull’Inter: ora la cifra cala

SIGNIFICATO – Investendo 50 milioni di euro sul bond da 415 milioni, significa, di fatto, che adesso l’esposizione effettiva dell’obbligazione dell’Inter può essere considerata inferiore alla cifra originaria, visto che 50 milioni sono dovuti al fondo diventato nel frattempo proprietario del club. Una mossa decisamente importante, che fa “risparmiare” al club diverse cifre in meno rispetto alle obbligazione previste e in scadenza nel 2027.

Fonte: Tuttosport – ST.SC.