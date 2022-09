Nuovo stadio San Siro, Inter e Milan vogliono risposte: c’è una deadline – TS

Nuovo stadio per Inter e Milan, non c’è altro tempo da perdere. I due club vogliono risposte dal Comune di Milano, i prossimi mesi secondo Tuttosport saranno decisivi. Club valutano possibili alternative.

DEADLINE – Tre mesi per mettere la parola fine sul discorso nuovo stadio per Inter e Milan. Un percorso iniziato nel 2019 e proseguito in mezzo a numerosi ostacoli burocratici. I club vogliono avere una risposta entro Natale. Mercoledì, intanto, si svolgerà il primo dei dieci incontri previsti per il dibattito pubblico sul dossier stadio. Esaurita questa fase di confronto con i cittadini, il Comune tirerà le fila senza perdere altro tempo. Inter e Milan nei prossimi mesi vogliono capire se ci sono davvero le condizioni di costruire il progetto “Cattedrale” al fianco di San Siro, che sarà poi demolito dopo la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali del 2026. Se qualcosa dovesse andare storto, Inter e Milan potrebbero virare verso un piano alternativo rappresentato da un’area privata, soprattutto quella ex Falck a Sesto San Giovanni. Sono in corso valutazioni anche su altre zone, anche per non dipendere solo da una sola controparte.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi