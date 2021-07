Nuovo Stadio Milano, dopo l’Inter tocca al Milan: incontro con Sala

Inter e Milan continuano a lavorare per il nuovo stadio di Milano. Dopo l’incontro tra il Sindaco Sala e i dirigenti nerazzurri (leggi la notizia) questa volta è toccato ai rossoneri il faccia a faccia con il primo cittadino meneghino

INCONTRO – “La volontà di proseguire con il progetto per la realizzazione del nuovo distretto sportivo di San Siro, che comprende anche il Nuovo Stadio cittadino, è stata espressa dal sindaco di Milano Giuseppe Sala (leggi le sue ultime dichiarazioni sull’argomento) in un incontro a Palazzo Marino con Gordon Singer, Paolo Scaroni e Ivan Gazidis. Il primo cittadino di Milano ha incontrato dunque le tre figure del club rossonero in rappresentanza della proprietà e del management del Milan. Un incontro che è stato giudicato dalle parti molto positivo e cordiale”.

COLLABORAZIONE – “Il Milan, in stretto coordinamento con l’Inter, continuerà dunque il dialogo con gli Uffici dell’Amministrazione Comunale per finalizzare l’iter procedurale. Un paio di giorni fa, lo stesso Sala era tornato a esprimersi sul tema del nuovo stadio”.

