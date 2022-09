Nuovo stadio Inter e Milan, via libera del Comune al dibattito pubblico

Il nuovo stadio di Inter e Milan ottiene il via libera del Comune di Milano sul dibattito pubblico che dovrebbe partire il 28 settembre. Il progetto delle due squadre è stato dunque ritenuto completo anche dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico. Di seguito quanto riportato da sportmediaset.it

DIBATTITO PUBBLICO – Il nuovo stadio di Inter e Milan ottiene il via libera del Comune di Milano per quanto riguarda il dibattito pubblico che dovrebbe avere inizio il 28 settembre, quindi la prossima settimana. Con una delibera l’amministrazione comunale ha preso nota dell’aggiornamento dello studio di fattibilità presentato dai club che tiene conto delle condizioni richieste dal Comune, in particolare sui tre punti fondamentali contenuti nella delibera di Giunta del novembre scorso.

TRE PUNTI – Innanzitutto l’adeguamento dell’indice di edificabilità territoriale a quello massimo previsto dalla Norma del Piano di Governo del Territorio approvato con riferimento alla Grande Funzione Urbana (GFU) San Siro, pari a 0,35 mq. La riconfigurazione a distretto sportivo dell’area ove attualmente insiste il Meazza con valorizzazione e incremento del verde. L’aggiornamento, nella successiva fase progettuale, del Piano Economico Finanziario.

COORDINATORE – Il documento di progetto e di dibattito, che illustrerà le principali tappe del processo, il calendario degli incontri nonché le modalità di ascolto e partecipazione dei cittadini interessati, sarà redatto da Andrea Pillon con il supporto della società Avventura Urbana Srl.