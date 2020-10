Nuovo protocollo per lo sport. Spadafora: “Siamo consapevoli...

Nuovo protocollo per lo sport. Spadafora: “Siamo consapevoli di una cosa”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora annuncia un nuovo protocollo attuativo emanato dal Dipartimento per lo Sport. L’obiettivo è di dettare le linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. Ecco il commento del Ministro, riportato da “Fanpage.it”.

NUOVE LINEE GUIDA – Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora annuncia che il Dipartimento per lo Sport ha emanato un nuovo protocollo attuativo. L’elaborazione di questo testo arriva dopo il DPCM approvato lo scorso 18 ottobre e va a modificare e irrigidire le disposizioni in materia sportiva dello scorso 19 maggio. Lo sviluppo di questo testo è frutto di un lavoro a più mani tra le massime istituzioni dello sport italiano. Nello specifico il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la Federazione Medico Sportiva Italiana, oltre a diverse associazioni di categoria. Questo protocollo definisce nuove regole di comportamento, anche per palestre, piscine e centri sportivi. L’obiettivo è quello di rafforzare l’attenzione da prestare alla raccolta dei dati, all’esecuzione dei controlli e anche all’applicazione delle sanzioni previste.

SICUREZZA – L’obiettivo primario che il Ministro Spadafora dichiara è tutelare la sicurezza degli atleti e anche degli appassionati. Ecco le sue parole: “Il mondo dello sport ha fatto e continuerà a fare il massimo per garantire piena sicurezza agli appassionati e ai lavoratori, come avvenuto finora e anche di più. Siamo ben consapevoli che con l’andare dei giorni le curve aumentano e che purtroppo potremmo trovarci di fronte a decisioni difficili. Quello che chiedo è semplicemente che attività che presentano rischi simili vengano trattate allo stesso modo”.