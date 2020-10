Nuovo DPCM, Conte chiarisce il destino di Primavera e Inter Women

Il nuovo DPCM datato 18 ottobre inasprisce le restrizioni per contenere la propagazione del Covid-19. Giuseppe Conte (qui la conferenza stampa) ha sottolineato le misure per il mondo dello Sport. Andiamo nel dettaglio per capire anche il destino di Primavera e Inter Women

DPCM E NUOVE MISURE – Si attendevano importanti restrizioni per quanto riguarda il mondo dello sport. Vietati, come dice Conte, invece, solo gli sport di contatto amatoriali. Gli sport di squadra considerati di interesse Nazionale proseguiranno, come anche quelli regolamentati da Federazioni. Queste precisazioni chiariscono il futuro di Primavera e Inter Women. Il calcio giovanile e quello Femminile per il momento dovrebbero proseguire.