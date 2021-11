Nunziatini a Inter-News: «Vittoria che dà fiducia. Ora vogliamo il primo posto»

Al termine di Inter-Shakhtar Donetsk 1-0 di Youth League, ha parlato il centrocampista Francesco Nunziatini. Il toscano ha fatto il punto sulla situazione in Europa dell’Inter di Chivu sottolineando più volte come questa qualificazione sia fondamentale.

Nunziatini a Inter-News. Una vittoria che ci voleva dopo la sconfitta col Sassuolo. Quanto, aver ottenuto la qualificazione, anche se bisogna vincere o pareggiare con il Real Madrid per evitare i playoff, può aiutare in campionato?

Questa è una cosa molto importante che ci dà una fiducia incredibile. Abbiamo battuto due volte una grande squadra come lo Shakhtar. Questa qualificazione ci dà motivo per far bene in campionato e ora, vogliamo arrivare primi nel girone che fin qui è stato perfetto da parte nostra.

Andrete a Madrid a giocarvi il primo posto anche grazie al tuo golazo dell’andata. Quanto vi è servito in questo cammino europeo?



Credo molto, quel gol ci ha dato fiducia per affrontare le altre partite con la consapevolezza dei nostri mezzi perché il Real Madrid è una grande squadra.

Come spieghi la differenza di rendimento tra campionato e Youth League? Quanta voglia hai di ritagliarti un ruolo sempre più importante?

Sicuramente la differenza sta nel fatto che in Europa, con un torneo così, c’è uno stimolo in più e soprattutto perché in Europa le squadre vengono a prenderti in maniera differente, ma non è che in Italia stiamo facendo male.

Come state vivendo l’ottimo momento europeo, c’è la sensazione di far bene in Youth?

Siamo consapevoli delle nostre potenzialità, siamo certi di potercela giocare con tutti e andiamo a Madrid per fare una grande partita.

Quali sono le tue sensazioni in questo momento e cosa provi ad affrontare la fase finale della Youth League?

E’ uno dei tornei più prestigiosi, se non il più prestigioso. Non sentiremo il peso di questa competizione perché siamo consapevoli dei nostri mezzi.