Novità Mkhitaryan! Si rivede ad Appiano Gentile: ce la farà per Lazio-Inter?

Novità dall’allenamento pomeridiano in casa Inter, si rivede Mkhitaryan. Il centrocampista si era fermato per un problema alla coscia contro il Lecce alla prima giornata

AGGIORNAMENTI − Buone notizie per Simone Inzaghi. Oggi ad Appiano Gentile si è allenato anche Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, out per un problema muscolare alla coscia contro lo Spezia, si è allenato al centro sportivo nerazzurro. Da capire se sarà subito a disposizione del tecnico in vista della gara tra Lazio e Inter di venerdì sera all’Olimpico. Se non ce la farà contro i biancocelesti, potrebbe ritornare a pieno regime nell’infrasettimanale contro la Cremonese.