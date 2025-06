Norvegia-Italia, 3/4 dell’Inter dal 1′ e Coppola marca Haaland – CdS

Stasera Norvegia-Italia, partita di debutto della Nazionale di Luciano Spalletti nel percorso di qualificazione al Mondiale 2026. Su quattro dell’Inter, tre dovrebbero scendere dal primo minuto. E in difesa, Coppola sostituirà Acerbi nel marcare Erling Braut Haaland.

LA SFIDA – Parte oggi l’avventura dell’Italia di Spalletti nelle partite di qualificazione al Mondiale del 2026. Questa sera alle 20.45, direttamente da Oslo, la Nazionale azzurra debutterà contro la Norvegia di Haaland. Partita già di importanza capitale, perché la nazionale nordica è la rivale più temibile nel girone e allo stesso tempo ha già portato a casa sei punti tra Moldavia e Israele. Sono quattro i giocatori dell’Inter convocati da Spalletti, dopo la mancata risposta di Francesco Acerbi, che ha aperto, subito dopo la finale di Champions League, una sorta di caso nazionale. Dei quattro nerazzurri convocati, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, dovrebbero giocare tutti dall’inizio, eccetto Dimarco. L’esterno parte dietro stasera a Udogie. In difesa, al posto di Acerbi, giocherà il difensore del Verona Coppola. Il ragazzo, debuttante peraltro in Nazionale, avrà l’arduo compito di marcare Erling Braut Haaland del Manchester City. Spalletti dovrebbe andare con il 3-4-2-1, con Barella e Rovella in mezzo e Frattesi insieme a Tonali sulla trequarti.

La probabile formazione di Norvegia-Italia: tre dell’Inter titolari

(3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Udogie; Frattesi, Tonali; Retegui.