Non solo Lookman, resta viva la strada per De Winter! Il punto

L’Inter continua a guardare con attenzione al profilo di Koni De Winter. Il difensore del Genoa potrebbe realmente finire ad Appiano Gentile, con i nerazzurri che lo seguono con attenzione.

RILANCIO – L’Inter accelera sul mercato. Nei prossimi giorni, il club nerazzurro è pronto ad alzare l’offerta per Ademola Lookman, esterno offensivo dell’Atalanta, considerato uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Cristian Chivu. Dopo i primi contatti positivi, l’Inter vuole stringere i tempi e rilanciare per cercare di trovare un’intesa con il club bergamasco.

Non solo Lookman, interesse importante per De Winter

INVERNALE – Parallelamente, la dirigenza nerazzurra resta attiva anche sul fronte difensivo. Tra i profili seguiti con attenzione spicca il nome di Koni De Winter, centrale del Genoa. Il giovane belga è considerato un prospetto di grande interesse. De Winter non ha preso parte all’amichevole contro il Mantova disputata ieri dal club ligure. Oltre a De Winter, l’Inter continua a monitorare anche Leoni, altro difensore giovane e promettente, già finito da tempo sul taccuino degli osservatori nerazzurri.