Non poteva che aprire Topalovic la nuova era dell’Inter U23

Topalovic ha segnato il primo gol in assoluto nella storia dell’Inter U23. Lo sloveno guida la squadra di mister Vecchi.

NON A CASO – Il nuovo corso della neonata Inter U23 lo comincia Luka Topalovic. Il ragazzo sloveno, classe 2006, ha segnato infatti il primo gol in assoluto della seconda squadra dell’Inter, che è nata ufficialmente pochi giorni fa. Nel prossimo campionato di Serie C giocherà nel girone A (vedi tutti i gironi) e nella giornata di domani la Lega Serie C definirà pure le giornate. L’amichevole col Trento, la prima uscita per la squadra di mister Stefano Vecchi, è finita 2-2 (vedi report). E non è un caso che il primo gol in assoluto della nuova “era” sia stato segnato da un giocatore che dovrà diventare il simbolo di questo nuovo e intrigante progetto nerazzurro: appunto Topalovic. Lo sloveno, arrivato nella scorsa stagione, ha giocato la sua prima annata in Primavera, mettendo a referto 11 gol e cinque assist in 43 partite complessive. Ciliegina sulla torta: il titolo di campione d’Italia.

Topalovic per far partire alla grande il progetto dell’Inter U23

SIMBOLO – Il progetto dell’Inter U23, infatti, nasce con l’intento di far crescere e maturare i giovani talenti nella rosa nerazzurra. La possibilità di giocare in Serie C, quindi tra i professionisti, prima di fare il grande salto in serie maggiori è uno step assolutamente non banale. Un progetto strategico e di grande valore. Pensato per accompagnare da vicino la crescita dei giovani talenti del Settore Giovanile, offrendo loro un ulteriore percorso formativo. Topalovic, da questo punto di vista, può rappresentare il giocatore simbolo. Le qualità al ragazzo non mancano e fare un anno di esperienza in un campionato come quello di Serie C dove acquisire maggiori conoscenze non potrà che aiutarlo. E lo stesso vale per gente come Berenbruch o Cocchi.