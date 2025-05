Niente ribaltone: tanta amarezza per l’Inter! A Como per provarci – CdS

L’Inter di Simone Inzaghi cade sul più bello! Dopo il pari del Napoli, anche i nerazzurri non vano oltre il pareggio contro la Lazio. E ora, scrive Correrie dello Sport, tutto si complica,

INCEPPATI – L’Inter si inceppa sul più bello. A un passo dal sorpasso sul Napoli, la squadra di Inzaghi si fa male da sola e butta via un’occasione gigantesca. Dopo l’illusione firmata da Bisseck e Dumfries, è lo stesso difensore tedesco a rovinare tutto con un fallo di mano ingenuo che regala il rigore a Pedro, vanificando l’urlo di San Siro. Il pareggio del Napoli a Parma rende la beffa ancora più amara. Ora tutto è rinviato agli ultimi 90 minuti: oggi la Lega deciderà la data dell’ultima giornata, con Como-Inter e Napoli-Cagliari che potrebbero essere anticipate a giovedì in vista di un eventuale spareggio scudetto. Con i sardi già salvi, si valuta lo scaglionamento degli orari.

Inter, la speranza muore a Como! Poi sarà Champions League

OBIETTIVO – Nel frattempo, l’attenzione si sposta su Lautaro Martinez: l’argentino è in fase di recupero dall’infortunio muscolare e l’obiettivo è farlo rientrare almeno per uno spezzone contro il Como, prima della finale di Champions contro il PSG. L’argentino ha stretto i denti contro il Barcellona e ora lavora per tornare in gruppo nei prossimi giorni. Sul fronte mercato, la settimana potrebbe portare sviluppi importanti per Luis Henrique: è previsto un contatto diretto tra Marotta e il presidente del Marsiglia. L’Inter ha già l’intesa con il giocatore per un quinquennale ed è avanti rispetto alla concorrenza, Juventus compresa. Le parti si sono avvicinate: l’Inter offre 25 milioni con bonus, i francesi chiedono 30. La fumata bianca è sempre più vicina.

Fonte: Corriere dello Sport – Guadagno