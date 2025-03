Nico Paz, Zanetti fa pressing con il papà! Occhio al Real Madrid – TS

L’Inter pensa al futuro: missione argentina in Italia per Javier Zanetti a Como. L’ex capitano è stato pizzicato con Paz Senior, papà di Nico come riportato da Tuttosport.

INCONTRI – Mentre l‘Inter prova a definire il suo futuro, anche a causa dei tanti impegni, in tribuna c’è un nuovo Javier Zanetti che lavora sotto traccia per portare in nerazzurro Nico Paz. Stella del Como ma che ha gli occhi del Real Madrid addosso. Non è un mistero di come i nerazzurri, da tempo ormai, abbiano messo nel mirino il classe 2004. Ieri intanto, allo stadio Sinigaglia, non è passata inosservata, si legge su Tuttosport, la chiacchierata tra Pablo Paz, papà del giocatore, e Javier Zanetti, attuale vicepresidente nerazzurro.

Nico Paz-Inter, situazione da decifrare. Ma Zanetti può essere un bonus

LAVORO – Sarà un’estate complicata, con il Como che ha già presentato una prima offerta superiore ai 15 milioni per togliere la clausola di recompra del Real Madrid. I blancos inoltre, hanno anche il 50% su una futura rivendita: difficile dunque che si privino di questi dettagli. Nico Paz intanto risulta a pieno il calciatore ideale per l’identikit di Oaktree: ci sarà da capire i prossimi movimenti in estate, con Javier Zanetti che sarà decisivo nei rapporti con Paz Sr.

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira