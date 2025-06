Nico Paz, ultime battute: Real Madrid defilato! La situazione

Nico Paz potrebbe restare a Como. A partire da domani, il club potrebbe lariano potrebbe restare tranquillo per quanto riguarda l’interesse del Real Madrid.

CLAUSOLA – Il futuro di Nico Paz sembra sempre più legato al Como. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Real Madrid non ha ancora fatto pervenire al club lombardo né all’entourage del giovane talento argentino alcuna comunicazione ufficiale riguardo l’intenzione di esercitare la clausola di recompra prevista dal contratto. La prima finestra utile per il controriscatto del trequartista classe 2004 scadrà domani, ma i blancos avranno ulteriori opportunità in futuro per riportarlo a Madrid: una già prevista per il 2026 a un prezzo leggermente più alto e un’altra nel 2027.

Nico Paz, l’Italia chiama! La situazione

ITALIA – Al momento, tuttavia, tutto lascia pensare che Nico Paz proseguirà la sua crescita calcistica in Serie A con la maglia del Como, almeno per un’altra stagione. Un’eventualità che rappresenterebbe un grande colpo per la società lariana, che si assicurerebbe ancora le prestazioni di uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale. Il talento argentino, arrivato in Italia con ottime referenze dal vivaio del Real Madrid, ha mostrato lampi di classe e margini di crescita che fanno ben sperare i tifosi comaschi e la dirigenza. E l’Inter resta ancora a guardare.