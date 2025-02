Nico Paz, il Real Madrid ha tre opzioni! La situazione

Nico Paz resta l’indiziato numero uno per il mercato dell’Inter a partire da luglio. Insieme ai nerazzurri però, c’è il Real Madrid che ha tre opzioni da poter intraprendere, come spiegato da Fabrizio Romano.

OPZIONI – Dopo un mercato di riparazione immobile, se non per l’arrivo di Nicola Zalewski, l’Inter guarda con attenzione al mercato estivo. Tra i tanti nomi che saranno sondati, sicuramente ci sarà quello di Nico Paz, centrocampista del Como. L’argentino, ormai nel giro della Nazionale maggiore, sta facendo una stagione perfetta con i lariani, attirando l’attenzione non solo delle big della Serie A, ma anche del calcio europeo. Uno su tutto è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che può avvalersi di tre clausole di recompra per riprendersi il giocatore.

Nico Paz, tris del Real Madrid! Si aspetta la scelta

CLAUSOLE – Il calciatore argentino, cresciuto nella Cantera del club Blancos, potrebbe un giorno tornare a Madrid da protagonista, così come potrà sbarcare a Milano al centro del progetto nerazzurro. Come anticipato da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, il Real Madrid vanta tre clausole, uno da 8 milioni nell’estate del 2025, una da 9mln nel 2026 e l’ultima da 10 milioni nel 2027. A questo si aggiunge il 50% su una futura rivendita. Il club spagnolo, già nei prossimi mesi, deciderà quale strada prendere e se lo farà tornare in Spagna già dalla prossima stagione.