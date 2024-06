Ndoye risponde alle voci sull’Inter: «Il calcio va veloce, continuo così»

Ndoye ha parlato delle voci riguardanti l’Inter. L’esterno del Bologna brilla con la nazionale della Svizzera. Lui è concentrato.

VOCI DI MERCATO – Ndoye continua il suo percorso di crescita e dopo la prima buona stagione in Serie A, in serata durante Svizzera-Germania ha trovato anche il suo primo gol con la maglia della nazionale elvetica. L’Inter rimane forte sul giocatore, tanto da mandare in Germania anche degli scout per visionarlo da vicino. Lo stesso esterno del Bologna si è espresso a tal proposito davanti a RSI: «Voci di mercato con l’Inter a guardare? Il calcio va velocissimo. Un giorno sei al top e un altro sei in basso. Voglio continuare così, al momento sono concentrato solo sull’Europeo con la Svizzera».

Ndoye segna, l’Inter osserva: situazione da monitorare

SEGUITO – Ndoye pilastro del Bologna di Thiago Motta qualificato clamorosamente in Champions League e insostituibile anche nella Svizzera di Murat Yakin. L’esterno ha giocato da titolare tutte e tre le gare del girone A degli Europei, segnando alla terza partita e nientepopodimeno che contro i padroni di casa e favoriti per la vittoria finale. Le attenzioni dell’Inter nei suoi confronti sono giustificatissime. Sicuramente se ne parlerà tanto al termine della competizione. In questa stagione, Ndoye ha già segnato all’Inter, ovvero il 20 dicembre eliminandola dalla Coppa Italia.