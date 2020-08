Ndombele vuole Inter, ma Tottenham alza muro: esempio Mourinho – Mirror

Condividi questo articolo

Tanguy Ndombele vorrebbe trasferirsi all’Inter che offrirebbe Milan Skriniar, ma il Tottenham non sarebbe dello stesso avviso e l’allenatore degli Spurs José Mourinho cita un esempio

FUTURO – Secondo quanto riportato dal sito del Mirror, Tanguy Ndombele avrebbe intenzione di arrivare all’Inter. E il club nerazzurro metterebbe sul piatto del Tottenham Milan Skriniar. Tuttavia gli Spurs non sarebbero convinti. Al momento il club inglese direbbe no. Anche perché il tecnico della squadra londinese José Mourinho all’inizio dello scorso mese avrebbe citato un esempio non da poco parlando del proprio centrocampista. Stando allo Special One, il giocatore potrebbe avere lo stesso percorso di Luka Modric al Real Madrid.