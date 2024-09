Napoli-Inter Women 1-0 al 45′: svantaggio allo scadere, sotto!

Dopo il primo tempo di Napoli-Inter Women, il risultato è sull’1-0 (segui il Live). Nerazzurre con diverse occasioni, ma partenopee attente e letali nel finale. Questo il film del primo tempo.

TANTE OCCASIONI – In campo Napoli–Inter Women sotto il Vesuvio. L’Inter Women inizia a farsi vedere nell’area avversaria, andando subito alla ricerca della giocata giusta. Al 13′ il primo squillo del Napoli: Andres sbaglia ad impostare, favorendo il recupero di Giordano, che apre per Banusic. L’attaccante azzurra elude il pressing della difesa interista, si accentra e sistema il tiro, che termina di poco fuori dallo specchio della porta. Al quindicesimo, Robustellini tenta la conclusione dalla lunga distanza: il tiro termina nelle braccia di Bacic che controlla con tranquillità. Al minuto 26, Cambiaghi in agguato in area di rigore, ma il cross dalla sinistra supera la testa dell’attaccante e arriva sui piedi di Merlo, su cui la difesa del Napoli è brava a chiudere. Piovani a dieci minuti dalla fine del primo tempo è costretto ad un cambio obbligato con Serturini che sostituisce l’infortunata Pedersen. L’ultima occasione chiara arriva al 39′: azione insistita dell’Inter Women, in grande forcing nell’area avversaria. Wullaert disegna un cross dalla sinistra per Robustellini, che colpisce di testa: il pallone termina alto sopra la traversa. Nel finale, beffa nerazzurra con il Napoli che chiude avanti con la rete di Banusic. Nella ripresa, servirà sicuramente un’Inter più cinica e decisa sotto porta. Si tratta di uno svantaggio che fa sicuramente male, anche perché subito praticamente a ridosso dell’intervallo.

Napoli-Inter Women 1-0: primo tempo!

45′ Banusic (N)