Napoli-Inter, Thuram ci sarà? Le chance nella probabile formazione di Inzaghi

Marcus Thuram ci sarà in Napoli-Inter? Questa è una delle domande che i tifosi si sono poste maggiormente negli ultimi giorni. In attesa della conferma di sabato, la probabile formazione di Simone Inzaghi potrebbe risolvere il quesito.

OBIETTIVO – I nerazzurri sono pronti ad una nuova e stimolante sfida di campionato. In Napoli-Inter la posta è altissima per la squadra di Simone Inzaghi che, attualmente in vetta con un punto di distacco, può prendere il largo arrivando a quota +4 sui partenopei secondi. Sabato pomeriggio Antonio Conte non lascerà di certo troppo spazio allo Stadio Diego Armando Maradona, per questo i nerazzurri dovranno fare del loro meglio per concretizzare le chance create. Con in campo Marcus Thuram, al fianco di Lautaro Martinez, l’obiettivo diventerebbe sicuramente più facile da raggiungere. Ma il francese riuscirà ad essere in campo per Napoli-Inter dopo l’infortunio rimediato nella scorsa gara di campionato?

Napoli-Inter, nella probabile formazione di Inzaghi la risposta su Thuram

TORNANO I TITOLARI – A tre giorni da Napoli-Inter la risposta riguardante Thuram risulta affermativa. Stando, infatti, alle ultime notizie giunte da Appiano Gentile, sabato il francese dovrebbe riuscire a partire titolare. Nella probabile formazione nerazzurra, infatti, è inserito il nome di Tikus, al fianco del capitan nerazzurro ovviamente. Inzaghi ha intenzione di mettere in campo il suo miglior undici, al netto degli infortuni. L’assenza di Yann Sommer, per esempio, richiede ancora l’utilizzo di Josep Martinez, che sta rispondendo benissimo in campo finora. Tornano i titolari anche in difesa e a centrocampo dal primo minuto. Qualche problema di troppo, invece, pensando a gara in corso con le poche alternative sulle fasce. Di seguito il il punto sulla probabile formazione nerazzurra per Napoli-Inter.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.