Napoli-Inter, è testa a testa! Ecco come è finita – CdS

Finisce 1-1 lo scontro diretto tra Napoli e Inter: Dimarco porta in vantaggio i nerazzurri, ed è l’unico a vincere i testa a testa con i suoi colleghi napoletani, scrive il Corriere dello Sport.

SCONTRI – Archiviato il pareggio per 1-1 allo stadio Diego Armando Maradona, si analizza il capitombolo degli ultimi venti minuti in casa Inter e allo stesso tempo la mancata fuga per il ventunesimo scudetto. Come riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, in casa Inter si è perso il testa a testa contro il Napoli, ancor di più nel secondo tempo. Sono stati ben quattro i confronti fisici e mentali tra i giocatori del Napoli e quelli dell’Inter, con i nerazzurri che ne hanno spuntato uno solo su quattro. Francesco Acerbi, nel duello con Lukaku, lo soffre più del previsto, scrive il quotidiano rispetto alla gara d’andata.

Napoli-Inter, tris per i padroni di casa nei duelli

ESTERNI – Sfida anche sugli esterni sul campo del Maradona, con Spinazzola e Denzel Dumfries che incidono di meno e allo stesso tempo con gli azzurri che sembrano essere più aggressivi da quel lato del campo. Discorso diverso invece sull’out di sinistra, con Federico Dimarco che si divora il campo e non lascia scampo all’ex Politano. Dimarco è più pericoloso di Lautaro e Thuram messi insieme: e sfiora anche la doppietta. Nell’ultimo testa a testa, c’è la prestazione opaca di Hakan Calhanoglu che non riesce a stare al passo di Lobotka bravo a inserirsi in ogni azione del Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi