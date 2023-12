Napoli-Inter, riecco Dumfries! Non l’unico cambio di Inzaghi – Sky

Napoli-Inter è in programma domenica sera alle 20:45. Inzaghi pronto a ‘ribaltare’ la formazione vista col Benfica: rientra Dumfries. Le ultime da Sky Sport

SCELTE – L’Inter, domenica sera al Maradona sfiderà il Napoli. Il tecnico, secondo quanto riportato da Sky Sport, ritrova Dumfries che, per un affaticamento, aveva saltato il match contro il Benfica. L’olandese scenderà in campo dal 1′ ma non sarà l’unico cambio di Inzaghi che è pronto a cambiare 8/11 rispetto all’undici sceso in campo a Lisbona. In porta torna Sommer. In difesa non ce la fa Bastoni: confermati Darmian, de Vrij ed Acerbi. A centrocampo si rivede Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan a completare il reparto. Attacco formato dalla coppia Lautaro Martinez-Thuram. Di seguito la probabile formazione

Inter( 3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.