Napoli-Inter, regna l’incertezza su data e ora! Resta una possibilità

La 27ª giornata di Serie A si avvicina, ma il calendario ufficiale non è ancora stato definito con certezza. Alcuni incastri ormai inevitabili permettono di delineare un quadro sempre più chiaro sulle date delle partite, a partire dal big match tra Napoli e Inter.

COME UN PUZZLE – L’eliminazione del Milan dalla Champions League ha fornito il primo tassello certo: i rossoneri recupereranno il match contro il Bologna al Dall’Ara giovedì 27 febbraio alle 20:45. Questa decisione ha un effetto domino sulle altre partite della giornata successiva, costringendo la Lega Serie A a trovare soluzioni che rispettino i tempi di recupero delle squadre coinvolte nelle coppe europee e negli impegni nazionali.

BIG MATCH – Tra le sfide più attese della 27ª giornata c’è sicuramente Napoli-Inter. I nerazzurri, infatti, scopriranno venerdì 16 febbraio il nome del loro avversario agli ottavi di Champions League (evento che Inter-News.it seguirà in LIVE), turno che si giocherà nella prima settimana di marzo. Per questo motivo, il match del Maradona sembra destinato a disputarsi sabato 1 marzo alle 18:00. Questa collocazione temporale appare quasi obbligata, sia per motivi di programmazione televisiva sia per permettere all’Inter di avere un margine di recupero prima della sfida europea. Inoltre, il calendario nerazzurro è già fitto: martedì 25 febbraio la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Milan-Lazio, altri incastri in Serie A! Non solo Napoli-Inter

ALTRA INCERTEZZA – Anche la Lazio è in attesa di conoscere la data del proprio match contro il Milan, in programma a San Siro per questa 27ª giornata. I biancocelesti giocheranno gli ottavi di Europa League giovedì 6 marzo e, per garantire il giusto tempo di recupero, il match contro i rossoneri potrebbe essere fissato per domenica 2 marzo alle 20:45. Nel complesso, la definizione del calendario della 27ª giornata è strettamente legata agli impegni internazionali delle squadre coinvolte. Napoli-Inter al sabato pomeriggio e Milan-Lazio alla domenica sera rappresentano le opzioni più logiche per evitare sovrapposizioni e garantire il miglior equilibrio possibile tra esigenze televisive e sportive.