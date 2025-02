Napoli-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: tre ballottaggi!

Inzaghi è alle prese con la probabile formazione per Napoli-Inter. Il tecnico nerazzurro ha tre ballottaggi da sciogliere, anche se ci sono dei favoriti.

LA SFIDA – Manca poco, pochissimo, allo scontro diretto tra Napoli e Inter. Domani alle 18 il tasto start per la sfida che si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona. I nerazzurri, arrivati già a Napoli, vanno a caccia del successo per confermare il proprio primato in classifica. Al momento, l’Inter è prima con 57 punti all’attivo, a più uno proprio sugli azzurri di Antonio Conte e a più tre sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Simone Inzaghi (clicca qui per leggere la conferenza stampa di vigilia) è alle prese con la formazione da schierare per domani. Ci sono tre ballottaggi, due in difesa e uno in attacco, ma al contempo si registrano dei favoriti. Le ultime in vista di Napoli-Inter.

La probabile formazione per Napoli-Inter da parte di Inzaghi

I FAVORITI – Ci sono tre ballottaggi da sciogliere per Inzaghi in vista di domani. Ma ci sono dei favoriti: ossia Yann Aurel Bisseck su Benjamin Pavard, Francesco Acerbi su Stefan de Vrij e Marcus Thuram su Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. Per il resto l’Inter anti Napoli è fatta. Davanti a Josep Martinez ci sarà sicuramente Alessandro Bastoni. A centrocampo, confermato il quintetto dei titolarissimi formato da Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco. In avanti, si riforma la Thu-La, Thuram-Lautaro Martinez. Questa la probabile formazione:

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.