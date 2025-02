Napoli-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: due ritorni!

Napoli-Inter è lo scontro diretto della ventisettesima giornata di campionato. Simone Inzaghi, che oggi parlerà in conferenza stampa, ha le idee chiarissime. La probabile formazione per Napoli-Inter.

IL PUNTO – In vista della trasferta al Maradona (clicca qui per le ultime sul Napoli), Simone Inzaghi dovrà fare i conti con le assenze di Carlos Augusto e Zalewski. Con Dumfries e Dimarco come uniche alternative per occupare le corsie laterali, l’allenatore dell’Inter sarà chiamato a trovare soluzioni tattiche per sopperire a queste defezioni. D’altro canto, la buona notizia per Inzaghi è il ritorno di Marcus Thuram, dopo uno stop a causa di un fastidio alla caviglia. Il morale in casa Inter, sebbene influenzato dalle difficoltà nell’ultimo mese, è salito dopo la vittoria contro il Genoa che ha restituito fiducia al gruppo. La possibilità di prendere il comando della classifica in solitaria è una motivazione aggiuntiva per la squadra nerazzurra. Le ultime sulla probabile formazione per Napoli-Inter.

La probabile formazione per Napoli-Inter: OK Thuram e Calhanoglu

IL NODO – Per quanto riguarda il piano tattico, l’Inter si presenterà al Maradona con un 3-5-2 speculare. Inzaghi si affiderà a Josep Martinez tra i pali, in campo al posto di Sommer per un infortunio alla mano destra che lo terrà ai box per 40 giorni. Il pacchetto arretrato sarà composto da Pavard, Acerbi e Bastoni per contrastare la fisicità del Napoli. A centrocampo Calhanoglu in cabina di regia al fianco di Mkhitaryan e Barella, determinanti in entrambi le fasi per controllare il centrocampo e non essere sopraffatto dalle accelerazioni della squadra partenopea. Il playmaker turco dovrà sfruttare gli spazi degli esterni, Dumfries e Dimarco, elementi chiave dell’attacco dell’Inter, a sostegno di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, quest’ultimo pronto a fare la differenza con la sua velocità e potenza fisica.

(3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez