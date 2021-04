Napoli-Inter, Perisic verso una maglia da titolare. Vidal distante – Sky

Napoli-Inter è in programma domenica alle 20:45. Oggi, i nerazzurri, tornano al lavoro ad Appiano Gentile. Perisic verso il completo recupero. Le ultime da Andrea Paventi per “Sky Sport”

AL LAVORO – Napoli-Inter è in programma domenica sera alle 20:45. I nerazzurri, dopo due giorni di riposo concessi da Conte, sono al lavoro ad Appiano Gentile. Ivan Perisic, assente da tre gare, galoppa verso il recupero. Il croato, già in panchina contro il Cagliari, ha pienamente smaltito i problemi fisici e si candida per un posto tra gli 11 titolari al posto di Young. Vidal, l’altro degente di lunga data, è ancora lontano dalla migliore forma. A riportarlo è Andrea Paventi per “Sky Sport”.