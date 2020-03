Napoli-Inter, le scelte di Conte: torna Handanovic, Eriksen in forse

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato da Andrea Paventi – inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile – per Napoli-Inter dovrebbe tornare finalmente disponibile Samir Handanovic. Resta in dubbio invece la titolarità di Christian Eriksen.

PROBABILI SCELTE – Finalmente l’Inter potrà tornare a contare su Samir Handanovic. Secondo quanto riportato dall’inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile Andrea Paventi, lo sloveno sarà di nuovo in campo dal primo minuto dopo 25 giorni: «Per capire le scelte in vista di Napoli-Inter penso bisognerà aspettare i prossimi giorni, oggi l’allenamento è stato difficile a causa di condizioni meteorologiche difficili. Oggi è arrivato lo stop per Victor Moses, problema alla caviglia sinistra per lui che sicuramente salterà le prossime 2-3 partite anche se poi verrà valutato giornalmente. Sicuri invece i recuperi di Gagliardini e Handanovic. Eriksen c’è, continua a lavorare bene con la squadra, vedremo se Conte punterà su di lui come nelle sfide di Europa League o tornerà al classico 3-5-2 con Lautaro Martinez e Lukaku titolari. Vediamo quindi se il danese partirà da titolare. È un giocatore imprevedibile, mette qualità, e quella di giovedì è una partita in cui l’Inter deve rischiare, anche se la valutazione finale deve farla conte. Handanovic tornerà dal pirmo minuto dopo oltre 25 giorni d’assenza».