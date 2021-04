Napoli-Inter, Lautaro Martinez titolare. Darmian favorito su Perisic – SM

Napoli-Inter è in programma questa sera alle 20:45. La squadra di Conte vuole proseguire la rincorsa allo scudetto. Per il tecnico nerazzurro dubbo sulla corsia di sinistra: Darmian favorito su Perisic. Le ultime da “SportMediaset”

LA PROBABILE – Napoli-Inter è in programma questa sera alle 20:45. La squadra di Conte, in vista della trasferta al “Diego Maradona”, ha pochi dubbi di formazione: a centrocampo, scontata la squalifica, torna Barella che riprende il suo posto sul centro-sinistra. A completare il reparto ci saranno Brozovic ed Eriksen. A destra ci sarà Hakimi, a sinistra l’unico dubbio di formazione per Conte: Darmian, Perisic e Young si contendono una maglia da titolare, con il match-winner col Cagliari leggermente favorito. In attacco torna Lautaro Martinez dal 1′ in coppia con Lukaku.