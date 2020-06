Napoli-Inter: Lautaro Martinez spettro, Candreva ed Eriksen i migliori – GdS

Le pagelle di Napoli-Inter dall’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”. Lautaro Martinez peggiore in campo per distacco. Buone risposte da Eriksen (in gol) e Candreva. Lukaku fatica, Conte imposta una gara sagace

BELLI A METÀ – La prestazione dell’Inter, contro il Napoli, è interessante nel primo tempo, confusionaria nel secondo, dignitosa nel complesso. Potremmo riassumerla così dando uno sguardo alle pagelle riservate ai calciatori di Antonio Conte. Più e più volte, soprattutto nelle ultime uscite pre-lockdown, l’approccio alla partita dei nerazzurri è stato messo sotto la lente d’ingrandimento. Stavolta, deludono per la maggiore i singoli, non tutta la squadra. Singoli da cui ci si aspettava necessariamente qualcosa in più. A Lautaro Martinez fischieranno le orecchie, ma “La Gazzetta dello Sport” lo boccia con un fragoroso 4,5. Prestazione spettrale, troppo facile da spiegare con l’attenuante del mercato ma forse ingiusto farlo dopo Napoli-Inter.

NOTE LIETE – Di contro, c’è una squadra che comunque da risposte e prende iniziativa. Passa in vantaggio con uno dei più positivi, secondo la rosea: Christian Eriksen. Il danese si becca un 7 e la palma di migliore in campo. Tra i più pericolosi, dopo la rete da calcio d’angolo, riesce a mantenere un gran senso della posizione per offuscare Diego Demme: encefalo del gioco del Napoli. Al suo fianco, sufficienze stiracchiate per Nicolà Barella (poco incursionista) e Marcelo Brozovic (costretto a mettere da parte l’ego da regista). Ottima prestazione anche da parte di Antonio Candreva (7) travolgente nella prima frazione. Balbetta Ashley Young (5,5) rischiando anche il rosso. Gianluca Rocchi lo grazia (QUI i dettagli).

OK – Samir Handanovic, poco chiamato in causa, fa tremare i suoi con il pallone tra i piedi. Non ha colpe sul gol ed è sufficiente (6). Stessa valutazione anche per Stefan de Vrij e Milan Skriniar, più incerto il giovane Alessandro Bastoni (5,5). Anche Romelu Lukaku finisce dietro la lavagna (5,5): gigante appesantito dai carichi di lavoro e dalla lunga sosta forzata. Molto meglio Alexis Sanchez (6,5), che subentra a Lautaro Martinez e prova a scuotere il secondo tempo di Napoli-Inter. Non paga la doppia mossa di Antonio Conte con Victor Moses e Cristiano Biraghi a dare il cambio agli esterni: entrambi si attestano sul 6 senza particolari sussulti.

RIMPIANTI – Anche il tecnico non scende sotto la sufficienza in Napoli-Inter, secondo “La Gazzetta dello Sport”: “Sconta l’episodio della rete in contropiede su ripartenza da calcio d’angolo a favore, protezioni e accorgimenti non hanno funzionato per nulla. Poi sbatte su un grande David Ospina. Peccato, perché è l’Inter a dettare tempi e modi“.

