Napoli-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte in Coppa Italia

Napoli-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 21.00. Partita valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dallo 0-1 dell’andata, giocata ormai quattro mesi fa. Prima partita nerazzurra dopo il lungo stop per Covid-19, si cerca l’accesso in finale ribaltando il risultato. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, ma sono previste almeno quattro assenze. A restare a Milano sono due difensori e altrettanti centrocampisti. Assenti dietro Godin e D’Ambrosio, in mezzo Vecino e il classe 2002 Agoumé, tutti acciaccati. Convocato il primavera Pirola per completare la panchina.

MODULO – Tornare in campo dopo oltre tre mesi sarà la prima curiosità della serata, ma attenzione anche al sistema di gioco che Conte potrebbe utilizzare dall’inizio. Il 3-5-2 a cui ci si è abituati prima dello stop può restare in soffitta a favore del più dinamico 3-4-1-2, assetto legato alla probabile presenza di Eriksen dal 1′. Per il resto è annunciata la solita Inter, praticamente al completo nell’undici titolare.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Si riparte in porta con il capitano Handanovic, assente per infortunio all’andata. Dubbio de Vrij al centro della linea a tre (Ranocchia pre-allertato), nessun dubbio per Skriniar e Bastoni, rispettivamente terzi di destra e sinistra.

CENTROCAMPO – Linea mediana delle grandi occasioni. Sulle fasce ecco Candreva (destra) e Young (sinistra), risparmiati a Milano. In cabina di regia Brozovic, che verrà coadiuvato da Barella alla sua destra. Il ballottaggio tra Eriksen e Sensi vede in vantaggio il danese, che quindi è pronto a iniziare più alto sulla trequarti prima di arretrare da mezzala mancina in fase di non possesso.

ATTACCO – Ovviamente nessun dubbio in avanti. Conte ritrova la coppia indivisibile formata da Lukaku e Lautaro Martinez, anche se la novità dei cinque cambi dà speranze sia a Sanchez sia a Esposito di mettere minuti nella ripresa.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Napoli: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen: Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Berni; Ranocchia, Pirola; Moses, Biraghi, Asamoah, Gagliardini, Borja Valero, Sensi; Sanchez, Esposito.