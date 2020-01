Napoli-Inter, giallo pesante per Barella. Salterà la sfida con l’Atalanta

Nicolò Barella, subentrato a Roberto Gagliardini durante il secondo tempo di Napoli-Inter, è stato ammonito per intervento falloso su Allan. Era diffidato, salterà il match interno contro l’Atalanta.

SQUALIFICATO – Neanche il tempo di gioire per il suo rientro, che Nicolò Barella è già costretto a fermarsi di nuovo. Dopo il lungo infortunio al ginocchio, e il rientro in campo al 56′ di Napoli-Inter, l’ex Cagliari sarà costretto a saltare la delicata sfida interna contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un brutto intervento da dietro, su Allan, è costato carissimo al centrocampista nerazzurro. Per Antonio Conte, dunque, si tratta dell’ennesima tegola nonostante i rientri in serie di Stefano Sensi e del classe ’97. La maledizione a centrocampo sembra non avere fine.