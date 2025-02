Napoli-Inter è già partita: Conte, Inzaghi e… Polemiche! – TS

Napoli-Inter è in programma tra tre settimane, ma la sfida è già partita da un po’. Conte e Inzaghi non le mandano a dire.

LA SFIDA – Napoli-Inter sarà la madre di tutte le sfide, quella che probabilmente deciderà per buona parte la contesa dello scudetto 2024-25. Atalanta ovviamente permettendo. Lo scontro tra la prima e la seconda della piazzata, separate da appena un punto, è già partito. E lo ha fatto con i suoi allenatori, Antonio Conte e Simone Inzaghi. I due tecnici, i migliori di gran lunga in Italia, è da settimane che si punzecchiano per quanto riguarda le polemiche arbitrali e non solo. Un antipasto prima del grande piatto che verrà servito nel weekend del 2 marzo. La data precisa ancora non è stata comunicata.

Napoli-Inter è già rovente: Conte e Inzaghi a suon di polemiche

SCINTILLE – Una sfida, quella tra Napoli e Inter, iniziata per la verità a novembre dopo il primo scontro di campionato finito in parità. In quel caso Conte, dopo il rigore fischiato ai danni di Dumfries (e divorato da Calhanoglu), ha iniziato a parlare di retropensieri. Una strategia comunicativa per cercare di accendere la tensione e tirare l’acqua verso il proprio mulino. Nell’ultimo mese, ha replicato Simone Inzaghi anche in virtù dei numerosi torti arbitrali subiti dall’Inter (Lecce, Bologna, Milan e Fiorentina). Insomma, tra i due le scintille non sono mancate e di certo non mancheranno. Napoli-Inter, come scrive Tuttosport, è già iniziata.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini