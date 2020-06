Napoli-Inter è la sfida di Barella: crescita, futuro e la stima di Conte – GdS

L’ex centrocampista del Cagliari è stato corteggiato in estate anche dal Napoli. Poi Barella ha scelto, e trascinato, l’Inter in Coppa Italia e non solo. Il gol alla Fiorentina, nei quarti, ha lanciato i nerazzurri verso la doppia sfida con Gennaro Gattuso. Al San Paolo dovrà trovare il modo di farsi rimpiangere

INCROCI – Il Napoli e Nicolò Barella si sono annusati, addocchiati, ma poi hanno preso strade diverse. L’interesse estivo di Aurelio De Laurentiis è stato rivelato dallo stesso calciatore. Ma il club partenopeo non ha mai smesso di apprezzarlo. L’ex Cagliari, nel frattempo, si è preso l’Inter e ha levigato gli spigoli di gioventù, lasciando comunque intatta l’indole selvaggia per il cartellino giallo. Barella ritroverà il Napoli, in Coppa Italia, dopo aver stappato i quarti di finale contro la Fiorentina, e il San Paolo, dopo il match che ha sancito il suo ritorno in campo post infortunio al ginocchio destro. Antonio Conte si è innamorato di lui: lo ha coccolato e strigliato, ma adesso è pronto ad affidarsi a lui per gestire il cambio di modulo. Già, perché Napoli-Inter sarà un test importante non solo per gli strascichi di un interesse estivo, ma anche per la nuova vita di Christian Eriksen.

FUTURO – Il danese e Barella sono legati non soltanto dalla medesima porzione di campo: contro la Fiorentina Barella mise a segno un gol da cineteca, a pochissimi istanti dall’esordio nerazzurro di Eriksen. Adesso, Conte chiede al sardo classe ’97 di adattarsi al nuovo 3-4-1-2, al fianco di Marcelo Brozovic, proprio per garantire le spalle coperte all’ex Tottenham. La crescita di Barella è apparsa inarrestabile dopo un breve periodo di adattamento estivo. La Coppa Italia si è trasformata nella sua casa dei giochi: un gol e due assist in questa edizione. In estate l’Inter completerà il pagamento di Barella al Cagliari: la cifra, bonus compresi, sfiorerà i 45 milioni. Un investimento consistente che l’Inter ha visto ampiamente ripagato. Dopo il rush finale di stagione, Barella butterà un occhio sui campionati europei del 2021. Il rinvio causa pandemia non ha intaccato il suo percorso di crescita con la Nazionale di Roberto Mancini. Per lui, come per Stefano Sensi, un’annata in più sulle spalle non può che far prendere consapevolezza dei propri mezzi. Ma prima di tutto c’è Napoli-Inter: meglio tenere da parte i sogni di gloria. Per il momento.

